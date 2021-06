Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Chelsea, City... L’été sera bouillant pour Harry Kane !

Publié le 9 juin 2021 à 15h30 par A.C.

Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, Harry Kane pourrait bien être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Très performant ces dernières années, Harry Kane est définitivement devenu l’un des tout meilleurs numéro 9 au monde, se tirant la bourre avec Karim Benzema ou Robert Lewandowski. Mais à 27 ans, le temps est venu pour lui d’aller voir ailleurs. Lors d’un récent entretien accordé à Sky Bet , l’international anglais a laissé entendre qu’il pourrait quitter Tottenham. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir » a déclaré Kane, face à l’ancien international Gary Neville. « C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». N’importe quel club au monde rêverait de s’offrir Kane, mais peu le peuvent réellement. C’est le cas des grosses pointures de Premier League comme Manchester City ou Manchester United, qui suivent le buteur de Tottenham depuis plusieurs années déjà. Ces derniers mois, c’est le Paris Saint-Germain qui a pourtant fait irruption dans ce dossier, notamment après l’arrivée au club de Mauricio Pochettino.

Abramovich prêt à claquer 70M€ pour Harry Kane

Si le PSG semble avoir les armes pour recruter Harry Kane, encore plus en cas de départ de Kylian Mbappé. Pourtant, l’Anglais semble plus pencher pour la Premier League, son championnat de toujours. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le club le plus actif actuellement ne serait autre... que Chelsea ! Le journaliste de Sky Sport Italia explique que si la piste Erling Haaland a bien été activée par les Blues , le président Roman Abramovich souhaiterait tout miser sur Kane. Une offre de 70M€ serait même prête, même s’il n’est pas certain que cette somme puisse satisfaire Tottenham, qui pourrait également être réticent à l’idée de voir son meilleur joueur rejoindre le rival voisin.

City prêt à offrir Laporte et Gabriel Jesus