Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo remplacé par une star de Manchester City ?

Publié le 9 juin 2021 à 10h18 par La rédaction mis à jour le 9 juin 2021 à 10h22

Pour anticiper le probable départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus pourrait se tourner vers Gabriel Jesus de Manchester City.