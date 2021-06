Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement dans le feuilleton Kane !

Publié le 10 juin 2021 à 1h45 par Th.B.

Pourtant perçu comme intransférable jusqu’ici, Harry Kane serait finalement susceptible de recevoir un bon de sortie par les dirigeants de Tottenham. De quoi faire les affaires du PSG ? Pas vraiment. Explications.

À l’occasion d’une interview sur un green de golf avec Gary Neville pour Sky Bet courant mai, Harry Kane a clairement fait savoir qu’il comptait avoir une discussion avec son président afin d’évoquer son avenir à Tottenham, bien que son contrat le lie au club londonien jusqu’en juin 2024. « C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». Dans le cadre de l’éventuel départ de Kylian Mbappé ou encore de Mauro Icardi, le PSG pourrait se tourner vers l’option Kane au cours du mercato estival. Néanmoins, la concurrence ferait rage en Angleterre pour le buteur des Spurs et des Three Lions. Néanmoins, il y aurait du nouveau dans le dossier Kane, à savoir la position de Tottenham quant à une vente de Kane.

Tottenham finalement ouvert à une vente de Kane, mais…