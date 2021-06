Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et Pochettino, Doha va devoir trancher !

Publié le 9 juin 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors que la relation entre Leonardo et Mauricio Pochettino ne semble pas idyllique, le PSG serait bientôt contrait d’effectuer un choix fort entre les deux hommes d’après ce qui se dit outre-Manche.

Entre Mauricio Pochettino et Leonardo, il semblerait que ça ne colle plus. C’est du moins le message que différents médias ont communiqué ces derniers temps à l’instar de Romain Molina et Transfer Window Podcast. La semaine dernière, les journalistes Ian McGarry et Duncan Castles ont assuré que le courant ne passerait plus vraiment entre le directeur sportif du PSG et l’entraîneur argentin qui a déposé ses valises au début du mois de janvier. En raison de ce climat imparfait, il se pourrait que Doha prenne la décision de se séparer de Leonardo qui est pourtant revenu à la tête de la direction sportive en juin 2019. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à calmer le jeu à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe paru dans l’édition de lundi du quotidien sportif. « Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. Quoi, justement ? De la discipline, notamment pour l’équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l’effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N’oublions pas que lui aussi a joué ici(1996-1997), il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui ». Cependant, il se pourrait bien que ce ne soit pas assez pour éviter un gros chamboulement au sein de l’administration.

Pochettino et Leonardo, le jeu des chaises musicales ?

À ce jour, malgré la déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi à L’Équipe dans laquelle il faisait comprendre que Mauricio Pochettino allait honorer son contrat qui court jusqu’en juin 2023, l’entraîneur du PSG resterait une priorité aux yeux de Daniel Levy dans le cadre de la succession de José Mourinho sur le banc de Tottenham. La position du président Daniel Levy n’en serait que renforcée par l’incertitude qui règnerait autour de Leonardo et de son avenir au PSG. C’est en effet l’information que Duncan Castles a divulgué sur le plateau du Transfer Window Podcast ce mercredi. À en croire les sources du journaliste du Times , Doha devrait prendre une décision concernant la continuité de Leonardo au Paris Saint-Germain. Et ce choix aura inéluctablement une incidence sur la suite de l’aventure parisienne de Mauricio Pochettino. La cause ? Duncan Castles a révélé que si Leonardo était maintenu en poste par l’état-major du PSG, Pochettino ferait une nouvelle fois, après sa tentative pour le Real Madrid, son maximum pour se libérer de son contrat et quitter le vice-champion de France, tant sa relation avec Leonardo serait invivable. À Tottenham, on patienterait et on se préparerait à toute éventualité.

Tottenham en embuscade pour Pochettino, mais…