Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un gros indice sur le futur de Leonardo !

Publié le 7 juin 2021 à 9h15 par A.M.

Malgré les doutes qui semblent entourer l'avenir de Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi envoie un message fort à son directeur sportif et semble compter sur lui.

Alors que Leonardo semble très actif en coulisses pour renforcer l'effectif du PSG, son avenir au sein du club de la capitale semble très incertain. Et pour cause, les tensions avec Mauricio Pochettino, qui succèdent à celles avec Thomas Tuchel, semblent susciter des doutes à Doha où l'état-major du PSG s'interrogerait désormais sur l'avenir de Leonardo, dont le crédit semble s'amenuisait au fil du temps comme l'explique notamment Le Parisien . Et pourtant, Nasser Al-Khelaïfi, interrogé sur la situation de son directeur sportif, se montre très satisfait de Leonardo avec le club il semble voir l'avenir du PSG.

«J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui»