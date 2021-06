Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma a recalé un cador européen !

Publié le 9 juin 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma va quitter le Milan AC et devrait poser ses valises au PSG cet été. Alerté par la situation du portier italien, plusieurs cadors européens auraient tenté de le recruter, sans succès. C'est le cas par exemple de Tottenham. En effet, Gianluigi Donnarumma aurait recalé les Spurs car il ne voulait pas rejoindre la Premier League.

Alors qu'il sera libre de tout contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma se dirigerait vers le PSG. Si un accord n'aurait pas encore été trouvé entre les parties, Leonardo aurait tout de même très bien avancé ce dossier. A tel point que Gianluigi Donnarumma serait déjà promis au PSG. Une terrible nouvelle pour les Spurs de Tottenham.

Donnarumma aurait recalé Tottenham à cause de la Premier League