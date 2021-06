Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce retentissante sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 10 juin 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi figurerait sur les tablettes du PSG et de l'Inter Miami. Co-propriétaire de la franchise de MLS avec David Beckham, Jorge Mas a ouvert grand la porte à La Pulga.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est une énigme. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit depuis le 1er janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG de Leonardo. En plus du club parisien, l'Inter Miami est également tombé sous le charme de Lionel Messi et espère pouvoir profiter de son immense talent avant qu'il ne mette un terme à sa carrière. D'ailleurs, Jorge Mas, propriétaire de la franchise floridienne, ne cache pas son désir de s'offrir Lionel Messi.

«Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera sous le maillot de l'Inter Miami»