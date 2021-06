Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi et le clan Neymar s’activent… pour Lionel Messi !

Publié le 9 juin 2021 à 13h45 par T.M.

Ce n’est pas un secret, le PSG est intéressé par Lionel Messi. Et en coulisse, cela discuterait de la star du FC Barcelone.

N’ayant toujours pas prolongé avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait donc partir libre cet été. De quoi intéresser le PSG, alors que Leonardo avait déjà fait savoir sin intérêt pour l’Argentin. Et dernièrement, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui en a remis une couche. En effet, pour L’Equipe , le président du PSG a évoqué le dossier Messi, assurant alors : « Lionel Messi est-il toujours une possibilité ? Il n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Vous me faites rire. Je vous l'ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours. (…) Je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG ».

Ça discute !