Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est définitivement fixé pour Haaland !

Publié le 10 juin 2021 à 12h00 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland brille au Borussia Dortmund, plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid et Chelsea, devraient se disputer son recrutement cet été. Toutefois, le BVB ne compterait en aucun cas négocier le départ de son numéro 9. Dans cette optique, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel seraient contraints de faire des folies et de payer plus de 150M€ pour faire plier le club de la Ruhr cet été pour Erling Haaland.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, Erling Haaland affolerait l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait suivi de très près par les plus grands cadors du continent, et notamment par le Real Madrid et Chelsea, qui seraient prêts à le recruter dès cet été. Toutefois, arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund ne devrait pas être une mince affaire lors du prochain mercato estival. Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel seraient donc dans l'obligation de casser leur tirelire pour faire plier la direction allemande.

Le Borussia Dortmund intransigeant pour Haaland ?