Mercato - PSG : Jorge Mendes prend les choses en main pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 juin 2021 à 14h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait changer de club au cours de ce mercato estival. Et alors que le PSG est notamment annoncé sur les rangs, son agent Jorge Mendes va prochainement s'entretenir avec la Juve pour faire le point.

Après trois années passées en Italie, le temps est peut-être venu pour Cristiano Ronaldo d’aller voir ailleurs. Le quintuple Ballon d’Or et la Juventus pourraient se séparer un an avant le terme du contrat qui le lie depuis juillet 2018, trouvant des intérêts communs à cette séparation. Peu de clubs peuvent toutefois s’offrir Cristiano Ronaldo et après que le Real Madrid se soit vraisemblablement retiré de la course, il ne reste que le Paris Saint-Germain et Manchester United. A Paris, Leonardo pourrait décider de miser sur la star portugaise en cas de départ de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2022.

Bientôt une rencontre entre Mendes et la Juve