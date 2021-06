Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour ce joueur de Guardiola !

Publié le 11 juin 2021 à 7h00 par T.M.

Après avoir manqué le coche avec Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone pourrait se tourner vers Ilkay Gündogan. Toutefois, le joueur de Manchester City serait encore loin de donner son accord.

Ayant déjà acté les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone attendait celle de Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat à Liverpool, le Néerlandais était attendu par Ronald Koeman en Catalogne. Toutefois, le PSG en a décidé autrement, réussissant à détourner Wijnaldum grâce notamment à une offre financière plus importante que celle du Barça. Voyant le milieu de terrain de 30 ans leur échapper, les Blaugrana vont donc devoir regarder ailleurs pour renforcer dans l’entrejeu. Et la solution pourrait pourquoi pas se trouver du côté de Manchester City…

Le Barça va devoir prouver !