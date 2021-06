Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord déjà trouvé pour ce joueur de Guardiola ? La réponse !

Publié le 9 juin 2021 à 23h00 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, Joan Laporta aurait jeté son dévolu sur Ilkay Gundogan. Alors qu'il aurait déjà sondé l'entourage du joueur, le président du Barça ne serait pas allé plus loin pour le moment. En effet, Joan Laporta n'aurait pas encore approché la direction de Manchester City. Ainsi, il n'y aurait ni accord, ni avancée avec les Citizens pour Ilkay Gundogan.

Auteur d'une grosse saison avec Manchester City, Ilkay Gundogan aurait tapé dans l'oeil de Joan Laporta. Alors qu'il vient de poser ses valises au FC Barcelone, le président catalan serait tombé sous le charme du milieu de terrain des Citizens . Dans cette optique, Joan Laporta voudrait arracher Ilkay Gundogan à Pep Guardiola dès cet été. Et pour exaucer son souhait, il serait déjà passé à l'action. En effet, Joan Laporta aurait ouvert le contact avec le clan Ilkay Gundogan. Toutefois, il n'aurait pas encore fait la moindre démarche auprès de Manchester City.

«Pour l'instant, il n'y a ni accord ni avancée avec Man City»