Mercato - PSG : Les chiffres de l'opération Donnarumma révélés !

Publié le 9 juin 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'il va quitter le Milan AC librement et gratuitement le 30 juin, Gianluigi Donnarumma devrait poser ses valises à Paris, du côté du PSG. Les deux parties auraient trouvé un accord verbal pour un contrat à hauteur de 12M€, bonus compris.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma va quitter le Milan AC cet été. Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière, le portier italien devrait s'envoler vers Paris et s'engager en faveur du PSG. Si un accord final n'aurait pas encore été trouvé, Leonardo et le clan Donnarumma se seraient tout de même déjà entendus sur les contours du contrat.

Un contrat de 12M€ attendrait Donnarumma au PSG