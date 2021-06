Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Le PSG s’offre Wijnaldum !

Publié le 10 juin 2021 à 15h04 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 15h06

Ça y est, le PSG tient sa première recrue de l’été en la personne de Georginio Wijnaldum, qui arrive libre de Liverpool.

Libre, Georginio Wijnaldum était l’une des belles occasions à saisir sur ce marché des transferts. Et alors que le FC Barcelone semblait être le grand favori pour accueillir le Néerlandais, le PSG a finalement réussi à inverser la tendance. Grâce à une énorme proposition salariale et un contrat de 3 ans, Leonardo a convaincu Wijnaldum de rejoindre le Parc des Princes. Et depuis ce jeudi après-midi, c’est officiel : le joueur de 30 ans est un joueur du PSG et évoluera donc au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino à partir de la saison prochaine.