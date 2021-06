Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait validé un départ en interne !

Publié le 10 juin 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors que le PSG fait déjà beaucoup parler de lui sur le marché des transferts, les jeunes joueurs peuvent sembler oubliés. Ce n’est pas le cas d’Éric Junior Dina Ebimbe.

Prêté à Dijon cette saison, le jeune milieu de 20 ans d’Éric Junior Dina Ebimbe fait son retour au PSG. Si le club bourguignon a tenté de le conserver, la direction parisienne a finalement décidé de lever son option de rachat et a officialisé la nouvelle mercredi. Dina Ebimbe a bénéficié d’un temps de jeu important cette saison, avec 30 matches de Ligue 1 disputés, dont 25 en étant titulaire. Auteur d’un but et d’une passe décisive, il revient donc dans son club formateur avec de l’expérience.

Edimbe de retour au PSG… pour repartir ?