Mercato - PSG : Wijnaldum justifie une énorme décision pour son avenir !

Publié le 10 juin 2021 à 10h15 par D.M.

Alors que son transfert au PSG est sur le point d'être officialisé, Georginio Wijnaldum a expliqué les raisons qui l'ont poussé à ne pas prolonger son contrat avec Liverpool.

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que le PSG officialise l’arrivée de sa première recrue estivale. En fin de contrat avec Liverpool et un temps proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a accepté la proposition de Leonardo. Le milieu de terrain aurait déjà signé son contrat avec le PSG et aurait passé sa visite médicale avec succès ce mercredi. Pourtant, l’international néerlandais aurait pu prolonger son bail avec Liverpool et rester en Premier League la saison prochaine. Wijnaldum a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à ne pas signer de nouveau contrat avec les Reds .

« Il se passe des choses en coulisses qui échappent à votre contrôle en tant que joueur »