Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Neymar et Kylian Mbappé !

Publié le 10 juin 2021 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 8h18

À en croire les nouvelles révélations en Espagne, Neymar a décidé de prolonger son contrat avec le PSG car ses dirigeants lui ont assuré que Kylian Mbappé allait rester à Paris la saison prochaine.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente » a confié Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à L’Equipe . Pourtant, les négociations trainent en longueur. Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et souhaiterait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de donner son accord. Mais en interne, les responsables du PSG seraient convaincus que Mbappé va rester à Paris la saison prochaine et auraient annoncé la nouvelle à Neymar.

Neymar aurait reçu des garanties sur Mbappé