Mercato - Barcelone : Agüero, Garcia... Alba interpelle Laporta pour le recrutement !

Publié le 10 juin 2021 à 7h30 par A.D.

Pour renforcer l'effectif de Ronald Koeman, Joan Laporta a bouclé les arrivées libres et gratuites de Sergio Agüero et d'Eric Garcia. Deux signatures totalement validées par Jordi Alba.

A la peine sur le plan financier, le Barça se doit de réaliser des coups à mini prix cet été. Et Joan Laporta en est parfaitement conscient. Pour étoffer l'effectif de Ronald Koeman, sans aggraver l'état des caisses catalanes, le président du FC Barcelone a recruté deux joueurs à 0€ : Sergio Agüero et Eric Garcia. En fin de contrat le 30 juin, les deux pensionnaires de Manchester City se sont engagés librement et gratuitement en faveur du Barça. Lors d'un entretien accordé à Radio Marca , Jordi Alba a donné son avis sur ces deux arrivées. Et comme l' a expliqué le latéral gauche blaugrana, Sergio Agüero et Eric Garcia sont les recrues idoines pour le FC Barcelone.

«On m'a dit de très belles choses sur El Kun et je sais qu'Eric est bon»