Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone pourrait jouer un sale tour à Laporta sur plusieurs dossiers !

Publié le 9 juin 2021 à 21h30 par La rédaction

Cherchant à renforcer l'effectif de son équipe en vue de la saison prochaine, Joan Laporta se serait positionné sur plusieurs dossiers. Ainsi, José Gayà et Lautaro Martínez ont été ciblés par le FC Barcelone. Mais Diego Simeone pourrait venir perturber les plans du club catalan.

La saison 2020-2021 aura démontré au FC Barcelone qu’il doit particulièrement se pencher sur la succession de plusieurs de ses cadres. Ainsi, Joan Laporta aurait ciblé plusieurs joueurs pour venir renforcer l’effectif de Ronald Koeman. José Gayà et Lautaro Martínez ont donc été évoqués du côté du club catalan. L’Espagnol serait envisagé pour prendre la succession de Jordi Alba. Et quant à l’Argentin, il serait recruté pour venir renforcer le secteur offensif, en plus de Sergio Agüero. Mais les Blaugrana ne seraient pas seuls sur le dossier.

Lautaro Martínez et José Gayà dans le viseur de Diego Simeone