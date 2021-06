Mercato - PSG : La date de la première recrue de Leonardo est connue !

Foot - Mercato - PSG

Libre de tout contrat, Georginio Wijnaldum est sur le point de s'engager avec le PSG. L'officialisation de son arrivée est prévue avant l'Euro.

Déjà très actif en coulisses, le PSG est bien parti pour être le grand agitateur de ce mercato. En effet, Leonardo semble bien décidé à saisir toutes les opportunités qui se présentent, surtout celles concernant les joueurs dont le contrat arrive à échéance. C'est le cas notamment de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum qui devraient être les deux premières recrues estivales du PSG. Le dossier du milieu de terrain néerlandais semble d'ailleurs plus avancé. En fin de contrat à Liverpool, Wijnaldum devrait rapidement être parisien.

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, Georginio Wijnaldum sera officiellement un joueur du PSG avant l'Euro qui début vendredi et qu'il disputera avec les Pays-Bas qui feront leur entrée dans la compétition dimanche face à l'Ukraine. Le capitaine des Oranje s'engagera jusqu'en juin 2024 avec à la clé un salaire annuel supérieur à 10M€ net. Autrement dit, la première recrue estivale du PSG devrait être annoncée dans les prochaines heures.

News #WijnaldumHis move to @PSG_inside is almost a done deal. Contract until 2024. More than €10m net/year. The deal is expected to be announced before the Euros. #PSG have been interested for a long time. There was definitely a contact with #FCBayern confirmed. @SPORT1