Mercato - OM : Boga prêt à remplacer Thauvin ? La réponse de Maxime Lopez !

Publié le 10 juin 2021 à 10h10 par A.C.

Maxime Lopez, ancien de l’Olympique de Marseille désormais à Sassuolo, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée au club de son coéquipier Jérémie Boga.

Avec le départ de Florian Thauvin cet été, Pablo Longoria s’est mis au travail pour lui trouver un remplaçant. Plusieurs profils semblent être étudiés, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que la piste Jérémie Boga est de plus en plus sérieuse à l’Olympique de Marseille. Déjà approché l’été dernier, le natif de Marseille n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM, mais d’autres clubs sont sur le coup, avec notamment l’Olympique de Lyonnais de Jean-Michel Aulas. En Italie, Sky Sport a récemment parlé de l’Atalanta, où Gian Piero Gasperini est un grand fan de Boga.

« Je pense qu’il ne serait pas insensible à un intérêt de l’OM »