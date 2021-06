Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Tuchel pour faire capoter le dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 10 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le PSG soit passé à l’action pour Achraf Hakimi, Chelsea serait également très bien placé pour le transfert du défenseur de l’Inter et pour deux raisons précises.

Depuis plusieurs jours désormais, le dossier Achraf Hakimi prendrait de plus en plus d’ampleur au PSG et un accord pour un contrat de cinq saisons aurait même été trouvé entre le Paris Saint-Germain et l’international marocain. le10sport.com vous a même confié le 8 juin que Leonardo songeait à inclure un ou deux joueurs dans la transaction afin de plus facilement trouver un terrain d’entente avec l’Inter au sujet de l’indemnité du transfert. En parallèle, Chelsea se montrerait plus que déterminé à l’idée de recruter Hakimi.

Chelsea préparerait du lourd pour Hakimi