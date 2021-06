Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’Arkadiusz Milik préparé par Longoria ?

Publié le 14 juin 2021 à 6h45 par T.M.

Tandis qu’Arkadiusz Milik pourrait ne pas rester à l’OM la saison prochaine, Pablo Longoria semble déjà prévoir la succession du Polonais.

Arrivé en janvier dernier à l’OM, Arkadiusz Milik ne sait toutefois pas s’il sera encore là la saison prochaine. En effet, l’ancien attaquant de Naples pourrait bien faire ses valises durant le mercato estival. Bien que Pablo Longoria répète qu’il a le contrôle sur Milik, il existerait une clause libératoire à hauteur de 12M€ dans le contrat du Polonais, de quoi intéresser certains clubs. Alors que l’OM pourrait donc se résoudre à laisser partir son attaquant, il faudra alors penser à le remplacer.

Ça s’active pour Leao !

Cet été, l’OM pourrait donc avoir besoin d’un nouvel attaquant et Pablo Longoria pourrait trouver son bonheur au Milan AC. Depuis quelques jours, il est question d’un intérêt pour Rafael Leao et les Phocéens s’apprêteraient à passer à la vitesse supérieure. En effet, selon les informations de Pedro Almeida, une rencontre serait prévue entre Longoria et la direction du Milan AC afin d’avancer sur l’arrivée de Rafael Leao. L’idée serait alors de proposer un prêt d’un an assorti d’une obligation d’achat de 33M€. De quoi faire du Portugais le futur attaquant de l’OM ?