Mercato - OM : Encore un espoir pour Longoria avec ce protégé de Mourinho ?

Publié le 13 juin 2021 à 20h45 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM aurait coché le nom de Justin Kluivert. Mais le nouvel entraîneur de l'AS Roma, José Mournho, souhaiterait le conserver dans son effectif.

Pablo Longoria est sur tout les fronts. Il faut dire que l’OM ne compte pas rester les bras croisés durant ce mercato estival et espère boucler l’arrivée de douze recrues comme l’a indiqué le président marseillais lors d’une rencontre avec des supporters. L’OM a déjà mis la main sur un premier renfort au milieu de terrain, Gerson, mais la formation espère aussi renforcer sa ligne offensive cet été. Plusieurs noms ont été associés au club phocéen ces derniers jours à l’instar de Justin Kluivert.

Mourinho compte sur Kluivert, mais...