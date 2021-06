Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho vient contrarier les plans de Longoria !

Publié le 11 juin 2021 à 17h10 par T.M.

Dernièrement, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Justin Kluivert. Mais cela serait sans compter sur José Mourinho.

Pablo Longoria l’a annoncé, pas moins de 11 recrues sont attendues à l’OM. Ainsi, après avoir déjà officialisé le renfort de Gerson, le club phocéen va encore bouger et du monde est recherché à quasiment tous les postes. Dans le secteur offensif, il va notamment falloir pallier le départ de Florian Thauvin. Pour cela, Longoria aurait différentes idées. Alors que l’une des priorités mènerait à Cristian Pavon (Boca Juniors), un intérêt avait également été annoncé pour Justin Kluivert, qui été prêté cette saison par l’AS Rome au RB Leipzig.

Le veto de Mourinho

Alors que Justin Kluivert doit donc revenir à l’AS Rome cet été, la question était donc de savoir ce que José Mourinho, qui vient de débarquer chez les Romains, allait faire du Néerlandais. Et la réponse serait désormais connue. En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Mourinho apprécierait le profil de Kluivert et compterait ainsi lui donner sa chance pour la saison prochaine. Un départ ne serait alors pas à l’ordre du jour pour le fils de Patrick Kluivert.