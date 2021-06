Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un terrible message pour la succession de Mandanda !

Publié le 11 juin 2021 à 12h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, le gardien de Boca Juniors, Esteban Andrada, devrait rejoindre le CF Monterrey comme l'a confié son agent.

Pablo Longoria a été clair lors d'une récente rencontre avec les supporters ! Durant ce mercato estival, ce n’est pas moins de onze recrues qui pourraient poser leurs valises à Marseille. Et parmi les profils recherchés, un gardien de but capable de prendre la succession de Steve Mandanda. Plusieurs noms ont été associés à l’OM ces dernières semaines et notamment celui d’Esteban Andrada, gardien de Boca Juniors. TYC Sports annonçait que le club marseillais avait ciblé le portier de 30 ans. Mais comme indiqué par son agent, Andrada devrait prendre la direction du CF Monterrey au Mexique.

Esteban Andrada proche de rejoindre le Mexique