Mercato - OM : Longoria active un nouveau dossier pour oublier Thiago Almada !

Publié le 11 juin 2021 à 9h10 par T.M.

Alors que Thiago Almada ne devrait finalement pas venir à l’OM, Pablo Longoria serait visiblement déjà passé à autre chose.

Après Gerson, d’autres recrues sont attendues en nombre à l’OM. Alors que Matteo Guendouzi pourrait bien être le prochain sur la liste, il faudrait en revanche faire une croix sur Thiago Almada. Bien que le crack de Vélez Sarsfield était annoncé proche d’une arrivée sur la Canebière, cela ne serait finalement pas le cas. Et c’est d’ailleurs Pablo Longoria qui a annoncé cela. En effet, à l’occasion d’une rencontre avec les supporters, le président de l’OM a annoncé qu’Almada était beaucoup trop cher.

Rafael Leao, le plan B ?

Thiago Almada coûtant donc trop cher pour l’OM, Pablo Longoria s’activerait d’ores et déjà pour trouver une autre solution offensive pour Jorge Sampaoli. Et celle-ci pourrait finalement se trouver du côté du Milan AC avec un visage bien connu de la Ligue 1. En effet, selon les informations du journaliste portugais, Pedro Almeida, l’OM serait intéressé par Rafael Leao, lui l’ancien joueur du LOSC désormais en Lombardie. Et c’est sous la forme d’un prêt que l’OM souhaiterait faire venir l’attaquant portugais afin de définitivement oublié Thiago Almada.