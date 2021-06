Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Croyez-vous encore à la vente de l'OM ?

Publié le 11 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Une nouvelle fois, Frank McCourt a fermement démenti les rumeurs de vente de l'OM. Suffisant pour croire que ce dossier est enterré ?

C'est le sujet qui affole les supporters de l'OM. Il faut que depuis plusieurs mois, la vente de l'OM ne cesse de faire parler. En février dernier, le journaliste Thibaud Vézirian annonçait effectivement que tout était bouclé et que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid bin Talal, ajoutant même que l'officialisation était imminente puisque le communiqué était prêt. Toutefois, quatre mois plus tard, et malgré l'emballement sur les réseaux sociaux par moment, l'OM n'a toujours pas été vendu. Et surtout, Frank McCourt répète régulièrement qu'il ne compte pas céder le club. Dans ces conditions, faut-il continuer à croire à la vente de l'OM ?

Le ras-le-bol de McCourt