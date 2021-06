Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour cette pépite de Ligue 2 ?

Publié le 11 juin 2021 à 18h10 par D.M.

L'OM suivrait la situation d'Amine Adli, sous contrat avec Toulouse. Mais le joueur est aussi courtisé par des clubs italiens et allemands.

L’OM n’a pas trainé pour annoncer sa première recrue estivale. Comme indiqué par le 10 Sport, Gerson a rejoint Marseille et a signé un contrat de cinq ans. Pablo Longoria n’entend pas s’arrêter là puisqu’il a annoncé aux supporters qu’onze recrues étaient espérées cet été. Le président de l’OM voudrait notamment renforcer sa ligne offensive et il est question depuis plusieurs semaines d’une possible arrivée d’Amine Adli, sous contrat jusqu’en 2022 avec Toulouse.

Amine Adli dans le viseur de plusieurs clubs européens