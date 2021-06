Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Haaland prend déjà fin !

Publié le 11 juin 2021 à 16h00 par T.M.

L’avenir d’Erling Braut Haaland est l’un des gros feuilletons de ce mercato estival. Mais pour le buteur du Borussia Dortmund, la tendance serait très claire.

Arrivé au Borussia Dortmund depuis un an et demi maintenant, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner tout le monde. Et forcément, cela éveille l’intérêt des plus grands clubs européens. Depuis plusieurs mois désormais, il est ainsi annoncé que le Real Madrid et le FC Barcelone entre autres rêveraient de s’offrir les services du Norvégien. Toutefois, le BVB tient à Haaland, qui est d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2024, et ce n’est visiblement pas cet été qu’un départ devrait intervenir pour l’attaquant de 20 ans.

Encore une saison à Dortmund ?