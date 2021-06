Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Erling Haaland, tout serait déjà bouclé !

Publié le 10 juin 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 juin 2021 à 17h36

Courtisé par la majorité des grands clubs européens dans ce mercato estival, Erling Haaland s’apprête à disputer une nouvelle saison au Borussia Dortmund, retardant ainsi son départ à l’été 2022. Une situation qui pourrait finalement arranger le Real Madrid, qui aurait les faveurs de l’attaquant.

Si Kylian Mbappé est déjà considéré comme la nouvelle grande star du football mondial du haut de ses 22 ans, Erling Haaland n’est pas très loin derrière dans la hiérarchie. Après s’être révélé à Salzbourg, le Norvégien a confirmé tous les espoirs placés en lui sous le maillot du Borussia Dortmund en enchaînant les buts et les prestations XXL. Avec 41 réalisations en 41 matches cette saison, Haaland apparaît comme le nouvel attaquant à la mode et suscite aujourd'hui les convoitises des plus grands clubs européens. En Angleterre, la majorité des cadors de Premier League souhaitent s’attacher les services du jeune joueur de 20 ans, tandis que Joan Laporta rêve de l’associer à Lionel Messi au FC Barcelone. Chez le rival madrilène, Florentino Pérez en a fait l’une de ses priorités afin de renforcer l’effectif vieillissant de Carlo Ancelotti, mais le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de laisser partir son joyau, et c’est bien du côté du Signal Iduna Park que le natif de Leeds devrait faire trembler les filets la saison prochaine.

Pas de transfert cet été pour Haaland

Au sein du Borussia Dortmund, on se montre en effet très clair sur l’avenir d’Erling Haaland. Alors que Mino Raiola s’était fait remarquer en avril dernier en rencontrant les dirigeants de Barcelone et de Madrid pour évoquer la situation de son client, l’écurie allemande a indiqué à plusieurs reprises qu’un départ d’Haaland n’était pas envisagé durant le mercato estival. « Je connais Raiola depuis longtemps et je m’entends bien avec lui. Ce n’est pas un problème pour nous. Erling Haaland restera un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine », assurait dernièrement Hans-Joachim Watzke, président du BVB. Une tendance confirmée ce jeudi par le quotidien AS , qui précise que le club de la Ruhr a volontairement fixé un prix dissuasif sur Erling Haaland, à savoir 200M€, pour envoyer un message fort aux prétendants. Eurosport UK signalait déjà il y a quelques jours que la direction n'envisageait pas de perdre lors du même été Haaland et Jadon Sancho, bien parti de son côté pour changer de club. De plus, l’attaquant de 20 ans, engagé jusqu’en juin 2024, n’aurait pas l’intention de partir au clash pour faciliter un transfert cet été. En effet, AS ajoute que le Norvégien a récemment déménagé pour s’installer dans le quartier résidentiel de Hohensyburg à Dortmund, preuve de la volonté du principal intéressé à disputer une dernière saison en Allemagne. Haaland, qui aura 21 ans le 21 juillet, aurait ainsi accepté de rester au Borussia cette année après la qualification de son équipe pour la prochaine édition de la Ligue des champions, avec l’idée de rejoindre un autre club bien précis en 2022.

Le Real Madrid en pole position ?