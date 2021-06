Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland a déjà identifié son prochain club !

Publié le 10 juin 2021 à 17h00 par B.C.

Très courtisé dans ce marché des transferts, Erling Haaland a l’embarras du choix pour son avenir, mais l’attaquant norvégien aurait une préférence assez nette pour son prochain club.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland ne cesse d’impressionner. Avec 41 buts en 41 apparitions, le Norvégien est l’un des joueurs les plus courtisé sur le marché actuellement, obligeant le Borussia Dortmund à sortir les barbelés pour l’attaquant de 20 ans. « Je connais Raiola depuis longtemps et je m’entends bien avec lui. Ce n’est pas un problème pour nous. Erling Haaland restera un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine », assurait dernièrement le président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Malgré cette sortie, les prétendants n’ont pas encore renoncé au dossier Haaland puisque Chelsea, Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid seraient à l’affût, et Erling Haaland aurait déjà une préférence.

Haaland rêve du Real Madrid