Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Incroyable coup de tonnerre dans le dossier Depay ?

Publié le 10 juin 2021 à 16h00 par D.M.

Alors que Memphis Depay serait proche d'un accord avec le FC Barcelone, la Juventus serait revenue à la charge avec une offre supérieure à celle du club catalan.

Le FC Barcelone a connu une énorme déconvenue. Pour renforcer son milieu de terrain, le club catalan avait jeté son dévolu sur Georginio Wijnaldum et était proche d’un accord avec le milieu de terrain. Mais finalement, le PSG est revenu à la charge et a formulé une offre qui a convaincu l’international néerlandais. Wijnaldum a signé son contrat avec le club parisien et le transfert a été officialisé ce jeudi. Un scénario catastrophe pour Joan Laporta, qui pourrait revivre une situation similaire avec Memphis Depay.

Un scénario catastrophe à la Wijnaldum se confirme pour Depay !