Mercato - PSG : Georginio Wijnaldum s’enflamme pour son transfert au PSG !

Publié le 10 juin 2021 à 15h15 par T.M.

Ce jeudi, Georginio Wijnaldum s’est officiellement engagé pour 3 saisons avec le PSG. Suite à la signature de son contrat, le Néerlandais a livré ses premiers sentiments.

Cet été, le PSG semble vouloir frapper fort sur le marché des transferts. Et alors que Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi sont attendus dans la capitale, Leonardo vient d’acter un premier renfort pour Mauricio Pochettino : Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais a préféré rejoindre le PSG plutôt que le FC Barcelone, pourtant grand favori. Un retournement de situation notamment causé par l’offre du PSG, qui offrirait près de 10M€ de salaire annuel, quasiment le double de la proposition des Blaugrana.

« J’intègre une des meilleures formations d’Europe »