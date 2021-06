Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum, Tottenham... Cet énorme indice sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 9 juin 2021 à 18h45 par A.M.

Ces derniers jours, l'avenir de Mauricio Pochettino a grandement fait parler. Malgré tout, l'opération Wijnaldum est révélatrice de la suite des évènements pour l'entraîneur du PSG.

Malgré les nombreuses rumeurs de départ de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré assez catégorique sur ce sujet. « Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi », confiait le président du PSG à L'Equipe . Et visiblement Mauricio Pochettino sera bien toujours l'entraîneur parisien la saison prochaine.

L'arrivée de Wijnaldum confirme la tendance pour Pochettino