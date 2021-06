Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Olivier Létang tente un énorme coup avec... Hatem Ben Arfa !

Publié le 10 juin 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 10 juin 2021 à 16h18

Libre de tout contrat après son départ de Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait rebondir au LOSC où le président Olivier Létang le connaît très bien.

A 34 ans, Hatem Ben Arfa se retrouve une nouvelle fois sans club. Après un pari raté avec les Girondins de Bordeaux, le joueur formé à l'OL tentera donc une nouvelle fois de rebondir cet été. C'est un éternel recommencement pour Hatem Ben Arfa, encore une fois sur le marché, mais ses récentes expériences à Valladolid puis à Bordeaux pourraient décourager d'éventuels prétendantes.

Létang veut encore attirer Ben Arfa