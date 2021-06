Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Emmanuel Macron prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 10 juin 2021 à 15h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des discussions de chacun, même Emmanuel Macron, le président de la République, a pris position sur ce feuilleton.

Plus que quelques jours avant l’entrée en lice de l’équipe de France pour l’Euro. Alors que Kylian Mbappé est pleinement concentré sur cet événement, ce n’est qu’après que le joueur du PSG prendra une décision sur son avenir, lui qui pourrait prolonger avec le club de la capitale ou bien s’en aller, notamment pour le Real Madrid. Mais alors que Mbappé n’a pas forcément la tête à son avenir pour le moment, cela reste l’un des gros sujets du marché des transferts. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Emmanuel Macron, président de la République, souhaite le voir… au PSG.

« C’est important qu’il reste pour le club et la Ligue 1 »