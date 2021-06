Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert légendaire pour Kylian Mbappé... en 2022 ?

Publié le 10 juin 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Le PSG ferait tout ce qui est en son pouvoir pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais les négociations seraient à l'arrêt et plusieurs clubs européens sont prêts à l'accueillir librement en 2022.

Actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui. Pour ses supposées tensions avec Olivier Giroud, mais aussi en raison de son avenir qui demeure toujours aussi incertain. Après avoir prolongé le contrat de Neymar, Leonardo s’est concentré exclusivement sur le dossier Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le mois d’avril, le directeur sportif brésilien tente de le convaincre de signer un nouveau contrat, mais le joueur voudrait s'engager sur une courte durée afin de garder la main mise sur son avenir. Par ailleurs, l’international français prête une attention particulière au projet sportif et voudrait obtenir des garanties de la part de sa direction notamment sur le recrutement. « Ce que je veux, moi, c'est gagner, sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, ou il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial » avait-il confié au micro de Canal + . Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé devrait dévoiler sa décision après l’Euro, mais Nasser Al-Khelaïfi fait tout son possible pour le conserver.

Al-Khelaïfi affiche une énorme certitude dans le dossier Mbappé

Comme indiqué par The Athlétic , les négociations sont à l’arrêt pour l’instant, mais les dirigeants du PSG espèrent boucler ce dossier dans les prochaines semaines. Les hauts-responsables voudraient frapper fort et compter sur Kylian Mbappé pour remporter la prochaine Ligue des champions, dont la finale aura lieu quelques semaines avant la Coupe du monde organisée au Qatar. Et pour le garder dans l’effectif de Mauricio Pochettino, le PSG est prêt à toutes les folies, même si « le deal pourrait mettre en faillite le club » a lâché sur le ton de l’humour une source proche de la formation parisienne. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré combattif et a répondu de manière claire. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » peut-on lire dans les colonnes de L’Equipe . Mais nombreuses sont les équipes à suivre la situation du champion du monde 2018.

Une bataille royale en 2022 ?