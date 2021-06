Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça part dans tous les sens pour l'avenir de Varane !

Publié le 10 juin 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022, Raphaël Varane se questionnerait sur son avenir au Real Madrid et pourrait quitter l'Espagne cet été. Mais le nouvel entraîneur du club, Carlo Ancelotti, espère le conserver et prolonger son bail.

Et si le Real Madrid perdait sa charnière centrale titulaire lors de ce mercato estival ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club espagnol et pourrait ne plus jamais porter le maillot merengue. Son compère Raphaël Varane pourrait, lui aussi, franchir la porte de sortie et donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Selon certains médias espagnols, l’international français souhaiterait changer d’air et serait surveillé par Manchester United et le PSG. Interrogé à de nombreuses reprises sur son avenir au Real Madrid, Varane est toujours resté évasif. « Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Je suis focalisé sur mon objectif, et ce n'est pas le moment d'en discuter. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernés » avait-il par exemple lâché le 27 mai dernier en conférence de presse. Mais en interne, les dirigeants madrilènes se montreraient résignés.

Un départ à 60M€ pour Varane ?

Selon les informations du présentateur d’ El Chiringuito , Josep Pedrerol, les responsables du Real Madrid sont persuadés que Raphaël Varane quittera le championnat espagnol dans les prochaines semaines. Les dirigeants merengues seraient conscients des envies de départ du défenseur, arrivé dans la capitale ibérique en 2011. Mais encore faut-il qu’une équipe accepte de répondre aux demandes du Real Madrid. Selon Josep Pedrerol, Florentino Perez espère récupérer 60M€ en cas de départ de Raphaël Varane. Ces derniers jours, la presse étrangère avait fait état d’une offre de 46M€ de la part de Manchester United. Reste à savoir si le club anglais améliorera son offre et si Varane quittera effectivement le Real Madrid cet été. Car Carlo Ancelotti n’aurait pas baissé les bras dans ce dossier et tenterait de convaincre le joueur de rester.

Ancelotti n'a pas dit son dernier mot