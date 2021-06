Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Ramos… Un énorme retournement de situation au Real Madrid ?

Publié le 8 juin 2021 à 21h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos se dirige tout droit vers un départ du Real Madrid. Cependant, un gros retournement de situation serait encore possible en cas de transfert de Varane.

Après avoir laissé partir Thiago Silva l’été dernier, le PSG pourrait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central d’envergure durant l’intersaison. En effet, le club de la capitale s’intéresserait notamment à Sergio Ramos, bientôt libre de tout contrat. Les discussions auraient déjà été entamées avec l’entourage de l’international espagnol, mais ce dernier n’est pas l’unique joueur du Real Madrid visé par Leonardo. Alors qu’il pourrait être poussé vers la sortie cet été, Raphaël Varane se retrouverait également dans le collimateur du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international tricolore n’envisage pas de prolonger, incitant le Real Madrid à vouloir le céder dès cet été, et cela pourrait totalement relancer le dossier Sergio Ramos.

La prolongation de Ramos réglée par le départ de Varane ?