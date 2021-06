Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut vite oublier Wijnaldum !

Publié le 10 juin 2021 à 12h30 par A.C.

Alors que Georginio Wijnaldum devrait snober le FC Barcelone pour prendre la direction du Paris Saint-Germain, en Catalogne on semble vouloir rapidement retomber sur ses pieds.

En fin de contrat avec Liverpool en ce mois de juin, Georginio Wijnaldum semblait proche d’agrandir la colonie néerlandaise du FC Barcelone. Priorité de Ronald Koeman, il aurait commencé à négocier avec le Barça il y a plusieurs mois déjà et un accord était quasiment trouvé... avant que le Paris Saint-Germain ne rentre en scène. Sky Sports a en effet annoncé que Leonardo aurait rebattu les cartes pour Wijnaldum, formulant notamment une offre supérieure à celle du Barça. Désormais, le milieu de terrain semble prendre la direction du PSG et l’officialisation de son arrivée ne serait plus qu’une question d’heures.

Lorenzo Pellegrini, la nouvelle priorité de Laporta

Forcément, au FC Barcelone on est déçus... mais on souhaite se reprendre le plus vite possible. Ainsi, d’après les informations de AS , Joan Laporta aurait pris les choses en main et viserait notamment Lorenzo Pellegrini. Actuellement avec l’Italie pour préparer l’Euro, le milieu de terrain de l’AS Roma est sous contrat jusqu’en juin 2022 et si une prolongation est évoquée depuis quasiment un an, rien de concret ne semble arriver. L’arrivée de José Mourinho pourrait toutefois compliquer la tâche du Barça, puisque le nouvel entraineur de l’AS Roma aimerait garder Pellegrini, intronisé capitaine cette saison à la place d’Edin Dzeko.

