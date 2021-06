Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre la main pour Hakimi ?

Publié le 10 juin 2021 à 11h45 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux offensifs au monde, Achraf Hakimi pourrait être l’un des gros coups du Paris Saint-Germain.

Alors qu’Alessandro Florenzi devrait rentrer à l’AS Roma au terme de son prêt, le Paris Saint-Germain cherche un nouveau latéral droit. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers mois, mais Leonardo semble avoir un faible pour Achraf Hakimi. La presse italienne a en effet révélé qu’une offre de 60M€ aurait été formulée par le PSG à l’Inter, qui doit absolument enregistrer un bénéfice de 80 ou 100M€. Nous vous avons confirmé cette piste sur le10sport.com, expliquant qu’un accord a été trouvé avec l’international marocain.

Chelsea a doublé le PSG