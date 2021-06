Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Xavi sur un retour au Barça !

Publié le 10 juin 2021 à 15h00 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 15h01

C’est officiel depuis maintenant quelques jours, Xavi ne sera pas l’entraineur du FC Barcelone la saison prochaine. La légende du football espagnol ne prendra pas la place de Ronald Koeman, qui a été gardé par Joan Laporta. Xavi s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir ce jeudi.

Joan Laporta l’a récemment officialisé, Ronald Koeman sera bien l’entraineur du FC Barcelone la saison prochaine. Le Néerlandais est donc gardé, et les supporters barcelonais n’assisteront pas pour l’instant à leur rêve de voir Xavi sur le banc catalan. L’Espagnol, qui avait semblé faire de l’œil au Barça et à Joan Laporta, ne se sent peut-être pas encore prêt à enfiler un si grand costume. Xavi s’est d’ailleurs exprimé ce jeudi lors d’une conférence de presse, et a notamment évoqué sa situation avec le FC Barcelone.

Xavi rêve toujours d'entrainer à Barcelone