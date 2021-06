Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Frank McCourt sur la vente du club !

Publié le 10 juin 2021 à 16h45 par A.M. mis à jour le 10 juin 2021 à 16h51

Lassé des nombreuses rumeurs concernant la vente de l'OM, Frank McCourt a décidé de monter au créneau une nouvelle fois pour afficher sa fermeté sur son avenir à Marseille.

Voilà plusieurs mois que les rumeurs concernant la vente de l'OM se multiplient. Il faut dire qu'au début du mois de février, le journaliste Thibaud Vézirian annonçait que tout était bouclé. Frank McCourt avait accepté de vendre le club à Al-Walid bin Talal. Les communiqués étaient prêts, l'officialisation imminente. Mais depuis, rien. Si ce n'est des démentis de toutes parts, à commencer par le Bostonien lui-même, qui n'en finit plus d'affirmer que l'OM n'est pas à vendre.

«J’en ai marre de le répéter : l’OM n’est pas à vendre !»