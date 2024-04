MMA - UFC : Nassourdine Imavov fera son retour face à un très gros nom

Florian Barré

Convaincant face à Roman Dolidze lors de son dernier combat à l’UFC, le 4 février dernier, lorsqu’il s’est imposé à la décision, Nassourdine Imavov a désormais le droit de s’attaquer au top 5 de la catégorie des poids moyens. Le 8 juin prochain, à l’UFC Louisville, le Français sera opposé à l’Américain Jared Cannonier lors du main event de la soirée.

Classé 8e chez les middleweights de l’UFC depuis son succès face à Roman Dolidze, Nassourdine Imavov a promis qu’il faudrait compter sur lui en 2024. Le Sniper a déjà sa prochaine cible en ligne de mire et il s’agit d’un certain Jared Cannonier, combattant très expérimenté. L’homme de 40 ans reste sur deux succès de rang, face à Sean Strickland et Marvin Vettori, mais n’a plus combattu depuis près d’un an. Par ailleurs, la seule défaite qu’il a à son actif depuis 2021 est celle contre Israel Adesanya, à la décision, lors d’un combat pour la ceinture de la catégorie.

Imavov vise la ceinture

Concrètement, une victoire face à un tel athlète, comptant 17 succès pour 6 défaites en carrière, installerait Imavov dans le top 5 des poids moyens. Les deux hommes s’affronteront le 8 juin, en main event de l’UFC Louisville. De son côté, le Tricolore espère remporter une 6e victoire au sein de l’organisation reine de MMA, afin de se rapprocher de la ceinture détenue par le Sud-africain Dricus du Plessis.

Un autre Français combattra à Louisville

Le Franco-Daghestanais disputera par ailleurs son deuxième main event de suite, et cette fois-ci face à un vrai public. Sur la même carte, il retrouvera son compatriote Taylor Lapilus. Ce dernier affrontera Cody Stanmann pour ce qui sera le combat le plus important de sa carrière. Une défaite pourrait coûter cher au Tricolore, pas spécialement bien placé dans les petits papiers de l’UFC.