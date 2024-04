Florian Barré

Il y a un mois et demi, à l’Accor Arena de Paris, Baysangur Chamsoudinov était désigné vainqueur dans l’incompréhension face à Cédric Doumbè. Non pas que celui-ci ne mérite pas sa victoire, simplement, le choc entre les deux hommes a été arrêté par l’arbitre Marc Goddard en raison d’une écharde coincée dans l’orteil du natif de Douala. Depuis, « The Best » réclame une revanche, que ne semble pas prévoir le PFL.

Alors que Cédric Doumbè va faire son retour dans l’octogone le 17 mai prochain, face à Jaleel Willis - qui remplace Derek Anderson, blessé après un accident de moto - Baysangur Chamsoudinov attend patiemment son prochain combat à l’Ares. Pour l’heure, rien n’indique que ce dernier affrontera Doumbè pour une revanche. C’est même tout l’inverse. En effet, selon Baki , le PFL ne lui aurait rien proposé du tout à ce sujet. Ainsi, il ne comprend pas pourquoi de nombreux fans lui rejettent la faute.

Pas de revanche à l’horizon !

Par ailleurs, il le dit lui-même, après le forfait d’Anderson, il n’a pas été contacté pour prendre la short-notice : « Je n’ai pas eu de proposition pour un short-notice. Je n’en ai même pas eu tout court. Ils peuvent dire que je refuse ou que je demande de grosses sommes. Mais même une offre avec des conditions plus basses, je n’en ai pas eu. Ça veut dire qu’ils parlent tous pour rien. Ce n’est pas à moi d’aller vers eux pour une revanche. Je suis le gagnant. » a déclaré Chamsoudinov au AB Show cette semaine.

Baki se dirige plutôt vers l’UFC