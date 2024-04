MMA - UFC : Makhachev fait une grosse annonce sur son avenir

Florian Barré

Le 1er juin prochain, l’actuel champion des poids légers de l’UFC, Islam Makhachev, remettra sa ceinture en jeu face à Dustin Poirier. Invaincu depuis 13 combats, le Daghestanais est champion en titre depuis octobre 2022. À l’époque, il avait battu Charles Oliveira par soumission au second round de l’UFC 280. Mais voilà, les mois passent et celui-ci s’ennuie. Il veut vivre une nouvelle expérience !

Le combat face à Dustin Poirier pourrait bel et bien être le dernier chez les lightweights pour Islam Makhachev. Les deux hommes s’affronteront dans la nuit du 1er au 2 juin prochain pour la ceinture des poids légers. Une ceinture détenue par The Great depuis près d’un an et demi, que ce dernier a défendu déjà à deux reprises contre Alexander Volkanovski. Une première fois à l’UFC 284 par décision unanime et une seconde fois à l’UFC 294 par KO. Problème, Makhachev ne voit pas d’adversaire à sa taille dans sa catégorie et aimerait bien passer chez les mi-moyens.

« J’ai déjà battu tout le monde »

Ainsi, au grand dam d’Arman Tsarukyan, nouveau prétendant numéro 1, The Diamond pourrait être le dernier à se battre face à Makhachev pour la ceinture lightweight. En effet, lors d’un entretien avec New York Post Sports , le Daghestanais a affirmé vouloir décrocher une deuxième ceinture : « Honnêtement, je n’ai pas de combats passionnants, parce que Dustin Poirier n’a qu’une seule victoire consécutive. Et nous avons Arman Tsarukyan, mais j’ai déjà battu ce gars-là. Je n’ai plus rien à faire dans ma catégorie. Je pense qu’ils devraient me donner une chance pour la deuxième ceinture car j’ai déjà battu tout le monde ».

Makhachev pronostique son combat face à Poirier