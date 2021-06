Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - PSG : Un cadre du Barça sort du silence sur le choix de Wijnaldum !

Publié le 11 juin 2021 à 18h45 par La rédaction

C’est officiel, Georginio Wijnaldum ne rejoindra pas le FC Barcelone, mais bien le PSG. Le milieu de terrain néerlandais s’est engagé avec le club parisien pour trois saisons. Gerard Piqué, l'un des cadres du club blaugrana, s’est exprimé sur cette décision.

Alors qu’il semblait être tombé d’accord avec le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum s’est finalement engagé avec le PSG pour 3 ans. Le milieu de terrain néerlandais, actuellement avec sa sélection pour l’Euro, vient renforcer un secteur déficient à Paris. Une bonne nouvelle pour les supporters du PSG, mais moins pour les socios barcelonais qui imaginaient déjà une association néerlandaise au milieu de terrain avec Frenkie de Jong. Gerard Piqué, cadre de l’effectif catalan, s’est exprimé sur la décision de Georginio Wijnaldum de ne pas venir à Barcelone.

Piqué respecte le choix de Wijnaldum