Mercato - PSG : A peine arrivé, Wijnaldum justifie déjà son choix !

Publié le 11 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Première recrue officielle du PSG cet été, Georginio Wijnaldum a affiché les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le club de la capitale.

C'est désormais officiel, Georginio Wijnaldum est la première recrue estivale du PSG. Le Néerlandais, qui n'a pas prolongé son contrat à Liverpool s'engage ainsi libre avec le club de la capitale qui réalise une très jolie affaire alors que le milieu de terrain des Oranje s'apprêtait à rejoindre le FC Barcelone. Juste après sa signature, Georginio Wijnaldum a d'ailleurs justifié son choix.

Wijnaldum affiche sa joie