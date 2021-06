Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à un protégé de José Mourinho !

Publié le 2 juin 2021 à 20h10 par T.M.

Egalement à la recherche de renforts offensifs de l’OM, Pablo Longoria aurait un nouveau nom en tête pour répondre à ce besoin.

Ça s’active à l’OM ! Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, Pablo Longoria serait déjà proche d’acter deux recrues pour Jorge Sampaoli. En effet, au milieu de terrain, les arrivées de Gerson et Matteo Guendouzi, en provenance de Flamengo et d’Arsenal, seraient quasiment bouclées. Cependant, ce serait loin d’être terminé à l’OM, qui a besoin de se renforcer à quasiment tous les postes. Et dans le secteur offensif, alors que les Phocéens ont perdu Florian Thauvin, il va falloir recruter et Longoria aurait pris les choses en main pour cela.

Un objectif à l’AS Rome ?